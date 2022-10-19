Оператор финской АЭС «Олкилуото» заявил о повреждении третьего реактора

Оператор атомной электростанции «Олкилуото», расположенной в западной части Финляндии, сообщил о задержке ввода в эксплуатацию третьего реактора. Данные предоставило информационное агентство Reuters.
По словам сотрудника, были обнаружены повреждения насосов. В связи с этим специалист предупредил о возможной смене графика по вводу оборудования в эксплуатацию.
При этом оператор добавил, что ситуация на АЭС не должна повлиять на ядерную безопасность на самом объекте и в его окрестностях. Станция находится на берегу Ботнического залива в муниципалитете Эурайоки.
Ранее произошло внеплановое отключение второго энергоблока чешской АЭС «Дукованы». Пресс-секретарь станции пояснил, что решение было принято после обнаружения нестандартных параметров при измерении вспомогательной системы.