Депутат Панин назвал причину досрочного завершения частичной мобилизации в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о досрочном завершении частичной мобилизации. Как этого удалось достичь, рассказал депутат Госдумы Геннадий Панин.
Частичная мобилизация была объявлена по всей России с 21 сентября. Депутат Панин приезжал в военкоматы и встречался с призывниками и их семьями. Политик помог исправить ошибку и вернуть двух человек, которых не должны были мобилизовать из-за здоровья, пишет телеканал «360».
«Мобилизация в Московской области закончилась досрочно, я считаю, благодаря слаженной работе губернатора, глав городских округов, которые являются председателями призывных комиссий, а также их команд совместно с военкомами», — отметил депутат.
Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в рамках частичной мобилизации должны призвать 300 тысяч человек. О превышении этого показателя речи не идет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.