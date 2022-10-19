Депутат Панин назвал причину досрочного завершения частичной мобилизации в Подмосковье

Частичная мобилизация была объявлена по всей России с 21 сентября. Депутат Панин приезжал в военкоматы и встречался с призывниками и их семьями. Политик помог исправить ошибку и вернуть двух человек, которых не должны были мобилизовать из-за здоровья, пишет телеканал «360».