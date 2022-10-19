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GT: США используют Украину для усиления собственной гегемонии

Политика
GT: США используют Украину для усиления собственной гегемонии

Позиция Вашингтона относительно украинского кризиса указывает на стремление сохранить гегемонию в мире. Такое мнение высказал китайский обозреватель Global Times Хэ Чжигао.

Автор указал, что Соединенные Штаты лишь подливают масла в огонь, а не действуют как великая держава, способствующая миру. Вашингтон использует украинский кризис, чтобы навязать глобальную гегемонию через НАТО и другие политические платформы.

«США пытаются превратить международное сообщество в "иерархическое общество" с центром на себе и сохранить международную систему, в которой господствует гегемония США», — добавил журналист.

Власти России неоднократно заявляли, что США поставками вооружения на Украину лишь способствуют усугублению конфликта. Но Вашингтон продолжает снабжать ВСУ. Пентагон сообщил о намерении передать Киеву два ЗРК NASAMS
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