Позиция Вашингтона относительно украинского кризиса указывает на стремление сохранить гегемонию в мире. Такое мнение высказал китайский обозреватель Global Times Хэ Чжигао.
Автор указал, что Соединенные Штаты лишь подливают масла в огонь, а не действуют как великая держава, способствующая миру. Вашингтон использует украинский кризис, чтобы навязать глобальную гегемонию через НАТО и другие политические платформы.
«США пытаются превратить международное сообщество в "иерархическое общество" с центром на себе и сохранить международную систему, в которой господствует гегемония США», — добавил журналист.
Власти России неоднократно заявляли, что США поставками вооружения на Украину лишь способствуют усугублению конфликта. Но Вашингтон продолжает снабжать ВСУ. Пентагон сообщил о намерении передать Киеву два ЗРК NASAMS