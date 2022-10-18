Стремоусов сообщил о надвигающейся битве за Херсон

Начало битвы за Херсон стоит ожидать уже в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
По его словам, жителям близлежащих населенных пунктов рекомендуется на время покинуть район предстоящих боевых действий. Стремоусов отметил, что таким образом они оградят себя от ненужного риска. Об этом глава он написал в своем Telegram-канале.
«Уже в самое ближайшее время начнется битва за Херсон. Мирному населению рекомендуется по возможности покинуть район предстоящих жестоких боевых действий, чтобы тем самым не подвергать себя ненужному риску», — заявил Стремоусов.
Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин предупредил о готовящемся ударе по плотине Каховской гидроэлектростанции. Также имеется информация, что Киев планирует применить запрещенные средства в районе Херсона.