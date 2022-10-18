ОАЭ передадут украинцам гуманитарную помощь в размере 100 млн долларов

Пострадавшие из-за кризиса граждане Украины получат гуманитарную помощь в 100 млн долларов от властей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Такое распоряжение отдал президент страны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, о чем сообщает Эмиратское агентство новостей WAM.
«Решение об оказании дополнительной помощи в размере 100 миллионов долларов украинцам основано на убежденности президента в важности человеческого участия, особенно во время войн и конфликтов. ОАЭ постоянно прикладывают усилия для смягчения гуманитарных последствий украинского кризиса», — цитирует издание министра международного сотрудничества ОАЭ Риму аль-Хашими.
Она напомнила, что за последние несколько месяцев ОАЭ уже помогала украинцам деньгами. В качестве дополнительных мер Эмираты запустили ряд рейсов с гумпомощью для беженцев в Польше и Молдавии.