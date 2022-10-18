МАГАТЭ сообщило о восстановлении электроэнергии на Запорожской АЭС

Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено после очередного перерыва. Об этом рассказали в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
Ранее представители агентства сообщили, что ЗАЭС осталась без питания от внешней линии электропередач в третий раз за десять дней. Объект работал благодаря резервной сети.
«Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) восстановила подключение к своей последней оставшейся действующей линии электропередачи напряжением 750 киловольт (кВ) после того, как оно было утрачено в третий раз за десять дней», — добавил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем заявлении.
Запорожская атомная элекростанция с марта находится под контролем российских военнослужащих. В МИД РФ поддержали идею возведения зоны безопасности в районе объекта.