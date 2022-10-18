МИД России обвинил Украину в несоблюдении Будапештского меморандума

Таким образом дипломат ответил на обвинения западных стран в отношении Москвы, якобы она нарушила Будапештский меморандум. Воронцов напомнил, что Киев на протяжении нескольких лет не соблюдал данные обязательства. В частности, речь идет о противодействии росту агрессивного национализма и шовинизма, пишет «Взгляд».