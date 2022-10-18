МИД России обвинил Украину в несоблюдении Будапештского меморандума

Власти Украины долгие годы не соблюдали положения Будапештского меморандума. Об этом сообщил заместитель главы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов.
Таким образом дипломат ответил на обвинения западных стран в отношении Москвы, якобы она нарушила Будапештский меморандум. Воронцов напомнил, что Киев на протяжении нескольких лет не соблюдал данные обязательства. В частности, речь идет о противодействии росту агрессивного национализма и шовинизма, пишет «Взгляд».
«В Киеве открыто поощряли национализм, причем в его радикальных формах… Именно разгул национал-радикализма вынудил жителей ряда регионов Украины защищать свои основополагающие права и жизненно важные интересы путем реализации права на самоопределение», — добавил Воронцов.
Помимо этого, дипломат опроверг угрозы применения ядерного оружия со стороны России. По словам Воронцова, настоящую озабоченность вызывают заявления Киева о возможности пересмотра безъядерного статуса страны.