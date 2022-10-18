Пентагон сообщил о готовности США помочь с расследованием аварии на «Северных потоках»

Правительство Соединенных Штатов по-прежнему готово оказать содействие в расследовании инцидента на российских «Северных потоках». Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
По его словам, американские власти готовы помочь с установлением причин взрывов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Однако Райдер заявил, что сейчас данным расследованием занимаются страны Европы. При этом какой-либо обновленной информации по этой теме в Вашингтоне не имеют.
«Могу вам сказать, что расследование продолжают вести Германия, Дания и Норвегия. Мы, разумеется, сохраняем готовность поддержать (его) в случае необходимости», — заявил Райдер.
Ранее ход расследования инцидентов на «Северных потоках» прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, западные страны подгоняют данный процесс под обвинения против России.