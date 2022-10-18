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Доктор Мясников перечислил главные признаки депрессии у пожилых людей

Общество
Доктор Мясников перечислил главные признаки депрессии у пожилых людей

Нарушения сна в пожилом возрасте могут свидетельствовать о развитии депрессивных расстройств. Об этом напомнил врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном».

Прежде всего важно отслеживать продолжительность сна пожилого человека. Насторожить должны не только слишком долгий сон, но и чрезмерно ранние пробуждения.

«Есть ты либо просыпаешься ни свет ни заря, либо тебе очень сложно проснуться. Это первые признаки депрессивного состояния, стресса, сильного волнения, — отметил доктор.

Статистика ВОЗ показывает, что к развитию депрессии чаще склонны женщины. Однако, как считает психотерапевт Полина Свечникова, это может быть обусловлено низкой посещаемостью врачей мужчинами.
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