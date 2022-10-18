Стало известно, что думают родственники о поведении сбежавшего из России Галкина

Однако вместо осуждения мужчина приютил семью родственника на своей вилле в Израиле. В настоящее время в доме проживают супруга шоумена Алла Пугачева и их дети. Сам Галкин уехал в гастрольный тур по странам мира и не вернется до начала лета.