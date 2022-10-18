Стало известно, что думают родственники о поведении сбежавшего из России Галкина

Многие российские знаменитости осудили юмориста Максима Галкина* (физлицо, выполняющее функции иноагента в России), уехавшего за границу после эскалации украинского конфликта. Шоумен неоднократно критиковал действия российского правительства, чем навлек на себя гнев со стороны отечественных поклонников и коллег.
При этом стало известно, как на скандалы артиста отреагировали его родственники. Журналисты портала StarHit напомнили, что родители Галкина уже ушли из жизни. У юмориста остался старший брат-бизнесмен, работающий в военно-промышленной сфере.
Однако вместо осуждения мужчина приютил семью родственника на своей вилле в Израиле. В настоящее время в доме проживают супруга шоумена Алла Пугачева и их дети. Сам Галкин уехал в гастрольный тур по странам мира и не вернется до начала лета.
Меж тем Федеральное агентство новостей сообщило, что билеты на концерты комика в Соединенных Штатах расходятся очень медленно. В настоящее время выкуплено всего 1-2 процента от общего числа мест.