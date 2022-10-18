Жители Ейска возвращаются в свои квартиры после крушения Су-34

Жители дома, пострадавшего во время крушения самолета Су-34 в Ейске, начали возвращаться в свои квартиры. Об этом говорится в материале РЕН ТВ.
Инцидент с Су-34 произошел в Ейске вечером 17 октября. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал об обнаружении 14 погибшего. По словам женщины, проживающей в доме, после крушения самолета ее на время забрала к себе внучка. Сейчас она вернулась в свою квартиру.
«Наконец-то мы возвращаемся домой. Спасибо, что живы, здоровы. Внучка нас забрала, мы у нее пробыли, и вот сейчас приехали», — рассказала женщина.
Ранее об инциденте с крушением Су-34 в Ейске рассказал летчик-инструктор Андрей Красноперов. По его словам, экипаж до последнего пытался отвести самолет от города.