Жители Ейска возвращаются в свои квартиры после крушения Су-34

Инцидент с Су-34 произошел в Ейске вечером 17 октября. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал об обнаружении 14 погибшего. По словам женщины, проживающей в доме, после крушения самолета ее на время забрала к себе внучка. Сейчас она вернулась в свою квартиру.