Евровидение может потерять минимум 500 тысяч евро без участия России в конкурсе

Российская сторона за последние десять лет передала EBU порядка 5 миллионов евро в качестве регистрационных взносов. Теперь обязательства будут распределяться между иностранными конкурсантами. На размер платы влияют ВВП государства и количество зрителей телеканала, передает «КП».