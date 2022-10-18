Евровидение может потерять минимум 500 тысяч евро без участия России в конкурсе

Выход России из состава участников Евровидения может обернуться для конкурса потерей как минимум 500 тысяч евро. Это связано с отсутствием членского взноса со стороны Москвы.
Российская сторона за последние десять лет передала EBU порядка 5 миллионов евро в качестве регистрационных взносов. Теперь обязательства будут распределяться между иностранными конкурсантами. На размер платы влияют ВВП государства и количество зрителей телеканала, передает «КП».
Участвовать в ближайшем Евровидении ранее отказались еще четыре страны. В их числе Черногория, Северная Македония, Босния и Герцеговина и Болгария.