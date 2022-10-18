МИД России: Москва не угрожала Киеву применением ядерного оружия

Россия не угрожает Украине ядерным оружием. Такое заявление сделал замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.
Политик выступил в рамках заседания Первого комитета Генассамблеи ООН. Воронцов указал на обеспокоенность из-за заявлений украинских властей о возможности пересмотра безъядерного статуса.
«Россия Украине ядерным оружием не угрожала и не угрожает. В то же время, серьезную озабоченность вызвали заявления Киева о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины, что означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму ДНЯО. С учетом недавних заявлений Киева о необходимости превентивных ядерных ударов стран НАТО по России это вдвойне недопустимо и категорически неприемлемо», — заявил Воронцов.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обратил внимание на важность рассмотрения риска применения оружия массового поражения на Украине. Но сейчас у него нет оснований считать, что Москва готова пойти на такой шаг.