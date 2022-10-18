Определилась победительница шоу «Мистер Х»

Финальный выпуск проекта «Мистер Х» на канале «Пятница!» показали 18 октября. Главный герой Игорь Саванец определился с именем победительницы.
Саванец является обычным уборщиком в клининговой компании. На протяжении всего шоу он притворяется миллионером. Участницы не знают о секрете «Мистера Х» и пытаются завоевать его расположение.
В финальном выпуске претенденток на сердце главного героя осталось трое – Катя Брусникина, Алина Артыкова и Софья Соболева. Участницы отправились в Сочи на последнее свидание с Саванцом.
Во время ужина Игорь позвал на свидание Артыкову. Пара провела время на Красной Поляне, а затем уединилась в номере. Следом на приключения отправилась Соболева. Девушка пожаловалась, что Саванец уделил ей недостаточно внимания. С Брусникиной «Мистер Х» провел время в экстремальной обстановке, а затем пригласил на ужин.
На финальном выборе Саванец признался Брусникиной, что она хоть и подарила ему много эмоций, но герой хочет остаться ей другом. В отношении Соболевой Игорь был краток. Он признался, что не знает, как строить с ней дальнейшую жизнь.
Последней участнице, Артыковой, Саванец сказал всю правду о себе. Девушка отметила, что фальшивая легенда не изменит ее отношение к герою. В конце влюбленные подарили друг другу поцелуи.