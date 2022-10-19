Европа на распутье: Беше-Головко оценила метания ЕС из-за потолка цен на российский газ

Страны Евросоюза находятся в тупике, что наглядно видно в контексте введения ценового потолка на газ из РФ. С одной стороны, окончательно поддаться воле США и ввести его — значит обрушить европейскую экономическую мощь и отказаться от своих базовых принципов. С другой стороны, сопротивляться политическому давлению Вашингтона Брюссель не в состоянии. Отсюда и постоянные «виляния». Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказала французский политолог, профессор публичного права Карин Беше-Головко.