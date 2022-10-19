Европа на распутье: Беше-Головко оценила метания ЕС из-за потолка цен на российский газ

Страны Евросоюза находятся в тупике, что наглядно видно в контексте введения ценового потолка на газ из РФ. С одной стороны, окончательно поддаться воле США и ввести его — значит обрушить европейскую экономическую мощь и отказаться от своих базовых принципов. С другой стороны, сопротивляться политическому давлению Вашингтона Брюссель не в состоянии. Отсюда и постоянные «виляния». Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказала французский политолог, профессор публичного права Карин Беше-Головко.
Сегодня, издание Bloomberg сообщило, что Евросоюз пока не будет вводить потолок цен на газ из-за политических разногласий и проблем с поставками топлива.
«Атлантистская политика, проводимая Евросоюзом, сильно подорвала газовый рынок европейских стран. Стремительно растет инфляция и усиливаются спекуляции. ЕС в тупике: либо он отказывается от либерализма и фиксирует цены, потому что атлантистская лояльность приоритетна; или он отказывается от атлантистского вассалитета, защищает то, что остается от либерализма, и не ограничивает цены на газ. Это решение должно быть принято единогласно странами-членами ЕС, но внутриполитический разрыв становится все более чувствительным по мере возникновения социальных и экономических трудностей. Это действительное испытание сил, происходящее внутри ЕС, исход которого будет зависеть от способности государств сопротивляться глобалистской догме, а также от реальной воли глобалистской силы идти "до конца" в своей борьбе. Достаточно пожертвовать европейскими странами», — рассказала эксперт.
При этом политолог отметила, что репутационные издержки подобной неопределенности достаточно велики. Одна и ставки находятся на запредельном уровне.
«Европейские страны прекрасно понимают репутационную цену такого решения, но им уже не до этого: сегодня, с риском энергетического дефицита, речь идет уже о выживании и на политической, и на экономической, и на социальной сферах», — заключила она.
Отметим, что в настоящий момент биржевые цены на газ достигли своего минимума с середины июня. Средняя ценя составляет 1100 евро за тысячу кубов, а впоследствии эта цифра может упасть и до 900. Однако такая тенденция, вероятнее всего, сохранится лишь до первых заморозков.