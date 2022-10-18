Сальдо заявил о планах Киева повредить Каховскую ГЭС

Киевские власти планируют разрушить плотину гидроэлектростанции в Новой Каховке. Об этом через личный Telegram-канал предупредил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам политика, правобережная часть региона может оказаться затоплена в результате действий украинских боевиков. Он добавил, что разрушение плотины приведет к сбросу воды с каскада электростанции выше по течению Днепра, пишет RT.
«Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра», — написал Сальдо.
Ранее ВСУ нанесли несколько ударов по окрестностям теплоэлектростанции в Запорожской области. По данным местной военно-гражданской администрации, противник использовал американские гаубицы.