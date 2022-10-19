Эйфория прошла: как изменились настроения украинцев после ударов по критической инфраструктуре

Несмотря на бравурные рапорты украинской пропаганды, ситуация с энергоснабжением вызывает все большую тревогу у граждан Украины. Особенно это касается ситуации в тылу. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Владимир Корнилов.
18 октября Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов по украинской энергетической инфраструктуре с 10 октября из строя было выведено 30% украинских электростанций.
«Это уже повлияло на ситуацию, как минимум в украинском тылу. Да и на фронте, я смотрю, горячность вся куда-то пропала после эйфории от харьковского наступления. Но в тылу действительно чувствуется депрессия, чувствуется тревога. То есть все эти сказки, что Украина надежно защищена, у России закончились ракеты и так далее, развеялись буквально несколькими десятками прилетевших ракет и беспилотников. Не знаю насчет потенциального социального взрыва. Все социальные движения и протесты на Украине задавлены. Но сказки "Арестовичей" продолжаются. И сейчас мы слышим громкие заявления, что "Украина потерпит", "Украина переживет любую холодную зиму" и далее по списку. Все это говорится людьми, которые точно знают, что они будут в тепле с водой, со светом, с генераторами и так далее. А вот что делать людям, которые там на месте находятся? Которые действительно, не имеют возможности обеспечить себя теплом и водой. Вот этого, действительно, не знают», — рассказал эксперт.
При этом политолог отметил, что не стоит забывать о гражданах недавно вошедших в состав РФ территорий. Поскольку в случае бездействия России, их судьба будет мало отличаться от украинцев.
«В связи с этим я бы посоветовал и нашим властям задуматься над теми же вопросами в отношении людей, которые живут в присоединившихся недавно к России регионах. Мы же видим, что Украина отвечает ударами по инфраструктурным объектам этих регионов. И нам сейчас надо думать, как спасать этих людей от тех же самых проблем, которые грозят и украинцам», — заключил он.
Напомним, что удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины начались 10 октября. Комментируя это решение, президент Владимир Путин отметил, что такие действия являются реакцией на теракты в отношении Крымского моста и других объектов инфраструктуры.