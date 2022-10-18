Силовики нашли и уничтожили самодельную бомбу на въезде в Мариуполь

Российские силовики обнаружили и ликвидировали СВУ, расположенное в поселке Каменск на окраине Мариуполя. Бомба находилась в квартире, передает РИА Новости.
По данным силовиков, взрывное устройство представляло собой пятилитровую бутылку, внутри которой была «головная часть РПГ-7 усиленная по ВВ, на радиоуправлении». Также были найдены электронный ключ, батарейка и детонатор.
«По полученной оперативной информации, по указанному адресу проживал человек, заподозренный в связи с военнослужащими… который неоднократно угрожал местным жителям подрывом, осуществлением террористического акта, а также убийством, в связи с чем были приняты меры. По указанному адресу данный человек не обнаружен» — сообщил оперативник.
По словам командующего Объединенной группировкой войск в зоне проведения спецоперации генерала Сергея Суровикина, обстановка на фронте остается напряженной.