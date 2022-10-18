В новом выпуске программы ФАН «Зона» ведущий Руслан Китайгородский рассказывает о попытках Незалежной доминировать за чужой счет и о том, как это «аукается», как западным «благодетелям», так и самим украинцам.
Точные удары российских ракет поразили критическую инфраструктуру Украины. Событие не только всколыхнуло общественность, но и вызвало недовольство Киева. Внезапно выступивший с «предложениями по урегулированию» Илон Маск, конечно, в результате «попал под горячую руку». И все потому, что задумал отказаться финансировать Starlink на Украине. Однако за мятежные, по мнению Зеленского, настроения, бизнесмен уже получил свою долю всеобщего осуждения и «переобулся в полете».
А тем временем граждане ЕС выходят на митинги с требованием вернуть «засидевшихся» в Европе украинских беженцев на историческую родину. Западным бизнесменам и самим сейчас помощь не помешала бы. На фоне энергетического кризиса крупные промышленные компании ЕС переносят свое производство в США.
Как завещал римский юрист Кассиан Лонгин Равилл, выясняя, кто прав, а кто виноват, в первую очередь нужно смотреть, кому выгодно. Именно этот вопрос детально и хладнокровно разбирает ведущий в новом выпуске программы «Зона».