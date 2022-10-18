«Зона темной стороны». Как Украина давит на несогласных с ее политикой людей

Точные удары российских ракет поразили критическую инфраструктуру Украины. Событие не только всколыхнуло общественность, но и вызвало недовольство Киева. Внезапно выступивший с «предложениями по урегулированию» Илон Маск, конечно, в результате «попал под горячую руку». И все потому, что задумал отказаться финансировать Starlink на Украине. Однако за мятежные, по мнению Зеленского, настроения, бизнесмен уже получил свою долю всеобщего осуждения и «переобулся в полете».