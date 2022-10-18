Биржевая стоимость газа в Европе упала ниже 1100 долларов впервые с 15 июня

Газовые цены на биржах Европы обрушились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской торговой площадки ICE.
Такое падение стоимости топлива наблюдается впервые с 15 июня. Относительно предыдущих показателей газ в течение дня подешевел на 16%.
Ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах торгуется на уровне 1090,5 доллара за тысячу кубометров, или 107,355 евро за МВт.ч, согласно текущему обменному курсу евро к доллару.
Стоимость газа в Европе снижается на фоне приближения запасов ресурса в ЕС к максимуму, относительно теплой погоды в регионе и значительно возросшей выработки электроэнергии за счет ветрогенерации.