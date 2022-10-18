Темпы годовой инфляции в Марий Эл замедлились с началом осени

В сентябре уровень годовой инфляции в Республике Марий Эл составил 14,25%. В предыдущем месяце этот показатель был равен 15,56%.
Как полагают аналитики, на снижение темпов инфляции повлияли такие факторы, как расширение предложения некоторых товаров, снижение потребительского спроса, передает ИА «МедиаПоток». Сыграли свою роль также и правительственные меры и укрепление курса рубля.
По Приволжскому федеральному округу уровень инфляции в сентябре составил 14,07%. Это говорит о понижении его на 0,71 процентного пункта. Что касается общероссийского уровня инфляции, то он в первый месяц осени составил 13,68%. Однако потребительские цены в стране выросли на 0,05% после трех подряд месяцев снижения.