Темпы годовой инфляции в Марий Эл замедлились с началом осени

По Приволжскому федеральному округу уровень инфляции в сентябре составил 14,07%. Это говорит о понижении его на 0,71 процентного пункта. Что касается общероссийского уровня инфляции, то он в первый месяц осени составил 13,68%. Однако потребительские цены в стране выросли на 0,05% после трех подряд месяцев снижения.