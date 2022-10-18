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Руководитель ДНР приказал открыть погранпереходы между республикой и другими регионами РФ

Политика
Руководитель ДНР приказал открыть погранпереходы между республикой и другими регионами РФ

Донецкое министерство госбезопасности больше не будет проводить пограничный контроль на пунктах перехода. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Как пишет ИА «Новороссия», с 13:00 вторника Донецкая Народная Республика открывает все пограничные переходы между ДНР и другими субъектами Российской Федерации, объявил временно исполняющий обязанности главы региона.

Пушилин добавил, что по его поручению республиканское МГБ открывает все пункты перехода на границе с другими субъектами России. Сотрудники министерства государственной безопасности с сегодняшнего дня больше не будут заниматься пограничным контролем на обозначенных пунктах пропуска, пояснил донецкий лидер.
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