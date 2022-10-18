Руководитель ДНР приказал открыть погранпереходы между республикой и другими регионами РФ

Пушилин добавил, что по его поручению республиканское МГБ открывает все пункты перехода на границе с другими субъектами России. Сотрудники министерства государственной безопасности с сегодняшнего дня больше не будут заниматься пограничным контролем на обозначенных пунктах пропуска, пояснил донецкий лидер.