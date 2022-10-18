Руководитель ДНР приказал открыть погранпереходы между республикой и другими регионами РФ

Донецкое министерство госбезопасности больше не будет проводить пограничный контроль на пунктах перехода. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Как пишет ИА «Новороссия», с 13:00 вторника Донецкая Народная Республика открывает все пограничные переходы между ДНР и другими субъектами Российской Федерации, объявил временно исполняющий обязанности главы региона.
Пушилин добавил, что по его поручению республиканское МГБ открывает все пункты перехода на границе с другими субъектами России. Сотрудники министерства государственной безопасности с сегодняшнего дня больше не будут заниматься пограничным контролем на обозначенных пунктах пропуска, пояснил донецкий лидер.