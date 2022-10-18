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Адвокат Юкша назвал условие для возбуждения дела против сбежавшего из России Смольянинова

Шоу-бизнес
Адвокат Юкша назвал условие для возбуждения дела против сбежавшего из России Смольянинова

Адвокат Янис Юкша назвал условие, при котором на сбежавшего из России актера Артура Смольянинова✱ могут завести уголовное дело. Юрист считает, что при повторном правонарушении может последовать более серьезное наказание.

«Считаю, что в данном случае статья уголовного кодекса может работать, если лицо повторно подобное правонарушение совершает. Очень многое может зависеть от контекста, в каком случае нарушил закон данный гражданин», — заявил Юкша порталу iReactor.

На Смольянинова уже составили административный протокол за дискредитациюю ВС РФ. При этом сбежавший в США актер подчеркнул, что для него вообще не существует законов России.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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