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В Орске пенсионерка пригрозила взорвать гранату из-за отсутствия отопления

Общество
В Орске пенсионерка пригрозила взорвать гранату из-за отсутствия отопления

Сотрудники УМВД России по Оренбургской области пытаются разобраться в кляузной ситуации.

Как пояснили в ведомстве, отчаявшаяся из-за холода в квартире пенсионерка, позвонила в экстренные службы и заявила, что управляющая компания ООО «УК «Ленком» не хочет отапливать ее жилище. По словам пожилой женщины, если это безобразие будет продолжаться и дальше, ей придется взорвать гранату, сообщает Orenday.

Получив такой сигнал, представители компетентных органов незамедлительно наведались к замерзающей женщине. Никаких взрывчатых веществ обнаружено не было. Разбирательство продолжается.
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