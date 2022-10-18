В Орске пенсионерка пригрозила взорвать гранату из-за отсутствия отопления

Сотрудники УМВД России по Оренбургской области пытаются разобраться в кляузной ситуации.
Как пояснили в ведомстве, отчаявшаяся из-за холода в квартире пенсионерка, позвонила в экстренные службы и заявила, что управляющая компания ООО «УК «Ленком» не хочет отапливать ее жилище. По словам пожилой женщины, если это безобразие будет продолжаться и дальше, ей придется взорвать гранату, сообщает Orenday.
Получив такой сигнал, представители компетентных органов незамедлительно наведались к замерзающей женщине. Никаких взрывчатых веществ обнаружено не было. Разбирательство продолжается.