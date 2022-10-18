Летчик-инструктор Красноперов: экипаж Су-34 в Ейске до последнего пытался отвести самолет от города

Летчики разбившегося на юге самолета до последнего пытались отвести борт от жилой застройки, они рисковали своими жизнями. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил военный аналитик, летчик-инструктор Андрей Красноперов.
Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в результате падения фронтового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей.
«По данным МЧС, после разбора завалов в Ейске на месте крушения самолета обнаружены тела погибших», — подчеркнул чиновник.
Еще девятнадцать человек получили ранения. Четверо проходят лечение в Краснодарской краевой больнице, три пациента находятся в тяжелом состоянии, одна — в крайне тяжелом.
«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения Михаила Мурашко», — добавил Кузнецов.
Сотрудники МЧС закончили разбирать завалы. За время поисковой операции им удалось спасти 68 человек, и более 360 — эвакуировать. Ситуацию прокомментировал летчик-инструктор Андрей Красноперов.
— Андрей Петрович, что могло произойти во время взлета Су-34?
— Скорее всего произошел отказ одного двигателя с последующим его возгоранием. Если происходит подобное, то летчик прекрасно может лететь и на одном двигателе, но тут произошел именно пожар на взлете, экипаж пытался потушить его системой пожаротушения. Однако открытое горение остановить не удалось, оно распространилось дальше и возможно пережгло систему управления самолетом, линию.
Ребята, судя по видео, до самого конца пытались отвернуть машину от жилой застройки, но не получилось. Самолет упал перед домом, топливо разлилось и загорелось. А летчик, буквально за две секунды до столкновения с землей, катапультировался. Это говорит о том, что он упал практически около самолета.
— Насколько сложно управлять самолетом, у которого отказал один из двигателей? Как меняется поведение самолета в кризисной ситуации?
— Дело в том, что если отказывает один двигатель, самолет рассчитан так, что может лететь спокойно на втором двигателе. Это не проблема. Все компенсируется рулем направления, убираешь разворачивающий момент от одного двигателя и летишь прямо без проблем. Мы это отрабатываем с курсантами — одну установку убираешь на малый газ и компенсируешь.
— Предполагается, что ракет на самолете не были, но были снаряды к пушке. То есть самолет собирались куда-то перегонять?
— То, что были взрывы во время падения не обязательно свидетельствует о том, что там были какие-то боеприпасы. Могли взрываться машины, которые стояли во дворе, которые в результате пожара топлива загорелись. Куда летел самолет мы можем только догадываться, пусть об этом говорят компетентные органы.
— Выходит, что нештатная ситуация развивалась настолько стремительно, что летчики не смогли увести самолет от жилой застройки?
— Всегда возможность такая есть, если бы летчики потушили пожар, если бы системе пожаротушения хватило возможности, то летчики прекрасно бы этот двигатель выключили и сели на оставшемся. Обошли зону по кругу и сели без вопросов. Но дело в том, что пожар пожару рознь. На моей памяти бывали случаи, когда у самолета пережигается топливная трубка, а керосин под давлением как автоген начинает резать все подряд. Он режет и рули управления, и проводку, тут сложно что-то сказать конкретное.
Все это дело скоротечное, были случаи когда самолеты взлетали. Происходил обрыв топливной трубки и все — одну сторону полностью отрезает и борт становится неуправляемым по крену, по высоте и все, начинает заваливаться, например, вправо и все. Что бы не пытался делать летчик, ничего не получается. Остается только катапультироваться. А там уже пытается отвернуть от населенных пунктов, когда получается, когда нет. Но экипаж всегда пытается увести самолет от города. Даже такое есть: подальше от города смерть унесен, пускай мы погибнем, но город спасем. Вот и здесь ребята действовали также, просто не вышло.
Напомним, самолет Су-34, выполнявший учебный полет, упал на жилые дома на Коммунистической улице в Ейске. Причиной катастрофы стал отказ двигателя при взлете самолета.