Летчик-инструктор Красноперов: экипаж Су-34 в Ейске до последнего пытался отвести самолет от города

Все это дело скоротечное, были случаи когда самолеты взлетали. Происходил обрыв топливной трубки и все — одну сторону полностью отрезает и борт становится неуправляемым по крену, по высоте и все, начинает заваливаться, например, вправо и все. Что бы не пытался делать летчик, ничего не получается. Остается только катапультироваться. А там уже пытается отвернуть от населенных пунктов, когда получается, когда нет. Но экипаж всегда пытается увести самолет от города. Даже такое есть: подальше от города смерть унесен, пускай мы погибнем, но город спасем. Вот и здесь ребята действовали также, просто не вышло.