Мужчину задержали за незаконную борьбу с любителями ездить по обочине в Подмосковье

Следствие полагает, что в качестве наказания, фигурант и его сообщники на четырех машинах зажимали едущие по обочине автомобили, провоцируя аварию. Одним из таких случаев стало ДТП на трассе М-2 «Крым». После столкновения злоумышленники избили водителя.