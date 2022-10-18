Мужчину задержали за незаконную борьбу с любителями ездить по обочине в Подмосковье

В Подмосковье правоохранители задержали жителя Чехова, который вместе с подельниками «наказывал» ездящих по обочине водителей. Об этом рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД России Татьяна Петрова.
Следствие полагает, что в качестве наказания, фигурант и его сообщники на четырех машинах зажимали едущие по обочине автомобили, провоцируя аварию. Одним из таких случаев стало ДТП на трассе М-2 «Крым». После столкновения злоумышленники избили водителя.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Суд отправил фигуранта под арест. Сейчас полиция ищет других участников преступной схемы.