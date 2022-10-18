Минимум четыре транспортных самолета прилетели в Польшу из США

По меньшей мере четыре тяжелых транспортных самолета прилетели из США в Польшу за день с 14 по 15 октября. Об этом сказано в данных западных авиационных порталов.
По информации ресурсов, в аэропорту польского города Жешув приземлились грузовые самолеты Boeing-747, которые принадлежат американским перевозчикам Atlas Air и Kalitta Air и зафрахтованы Пентагоном. Воздушная гавань находится в 90 километрах от украинской границы.
Приземлившиеся Boeing-747 способны доставлять до 120 тонн груза. В Жешув также прибыли два транспортных самолета С-17А Globemaster III, которые принадлежат британским и австралийским ВВС. Они могут перевозить до 77,5 тонны груза.