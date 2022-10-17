Поведение сбежавшего из России Смольянинова связали с его невостребованностью

Актер театра, кино и телевидения Артур Смольянинов✱ некоторое время назад в спешке покинул Россию, после чего начал поливать родную страну грязью. Разобраться, в чем причина такого поведения звезды «9 роты», попытались в окружении артиста.
Как рассказал ФАН осведомленный источник, из России Смольянинов уехал еще несколько месяцев назад. На родину же актер возвращался лишь ради возможности подзаработать. При этом интересными предложениями о съемках его не баловали.
«Россию ругал уже оттуда. Никто здесь его не травил — он за 2021 год в четырех фильмах снялся, в 2022 [году] — два фильма. Театром он сам не особо интересовался — там платят копейки. От озвучки Серого волка (денежная работа) сам отказался еще после первого сезона, задолго до спецоперации — в 2011 году. А тут еще его бывшая в этом году больше, чем он, сниматься начала — вот жаба и придушила. А Россию он начал ругать, чтобы там продвинуться. Кстати, он туда уехал не в качестве актера, а как музыкант. Вместе с [актрисой Чулпан] Хаматовой входит в попечительский совет [фонда] «Подари жизнь». Пропиарился и бросил», — объяснил источник.
Ранее стало известно, что острые высказывания актера в адрес России обернулись для него административным протоколом о дискредитации армии.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами