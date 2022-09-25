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Группа Pink Floyd исключила Польшу из гастрольного графика

Общество
Группа Pink Floyd исключила Польшу из гастрольного графика

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс отменил концерты в Польше на фоне украинского кризиса. Об этом пишет Independent со ссылкой на представителя площадки.

Уотерс должен был представить шоу This Is Not a Drill в Кракове в апреле 2023 года. Этот же концерт пропал с гастрольного графика Pink Floyd. Городской совет хочет признать музыканта «персоной нон грата» из-за его позиции по Украине.

Недавно Уотерс написал письмо жене украинского президента Владимира Зеленского Елене. Он обвинил националистов, что они толкнули страну на путь разрушительного конфликта. Музыкант неоднократно критиковал США и НАТО за поставки вооружения Киеву.
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