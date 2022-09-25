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Лавров усомнился в словах Вучича о риске начала третьей мировой войны

Политика
Лавров усомнился в словах Вучича о риске начала третьей мировой войны

Президент Сербии Александр Вучич допустил возможность перетекания конфликта на Украине в третью мировую войну. Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение об этом.

По словам Вучича, наблюдаемая в мире ситуация не располагает к хорошим новостям. Сербский лидер не исключил, что конфликт на Украине может перерасти в куда больший по масштабам. Однако, как ответил на это Лавров, он не будет давать столь мрачные прогнозы. Об этом министр сообщил в рамках Генассамблеи ООН.

«Я бы не стал сейчас здесь заниматься мрачными прогнозами», — заявил глава МИД России.

Вместе с этим Лавров оценил масштабы русофобии в западных странах. По словам дипломата, некоторые государства уже открыто высказываются о желании «расчленить» Россию.
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