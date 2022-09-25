Лавров усомнился в словах Вучича о риске начала третьей мировой войны

По словам Вучича, наблюдаемая в мире ситуация не располагает к хорошим новостям. Сербский лидер не исключил, что конфликт на Украине может перерасти в куда больший по масштабам. Однако, как ответил на это Лавров, он не будет давать столь мрачные прогнозы. Об этом министр сообщил в рамках Генассамблеи ООН.