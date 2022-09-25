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Букингемский дворец показал снимок надгробной плиты Елизаветы II

Общество
Букингемский дворец показал снимок надгробной плиты Елизаветы II

Фотография места захоронения королевы Великобритании Елизаветы II появилась на сайте Букингемского дворца. Монарх покоится в часовне Георга VI в Виндзоре.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Похороны королевы состоялись 19 сентября. Ее имя появилось на надгробной плите в часовне монарха Георга VI. Изначально там было только две строчки.

«Георг VI (1895-1952), Елизавета (1900-2000), Елизавета II (1926-2022), Филипп (1921-2021)», — указывается на плите.

Надгробная плита изготовлена вручную из бельгийского черного мрамора. Надписи выполнялись из латуни, отмечает канал CNN.

Незадолго до смерти Елизаветы II британцы нашли предсказание о королеве в книге «Нострадамус: Полные пророчества будущего». После трагических событий рукопись стала бестселлером.
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