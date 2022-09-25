Букингемский дворец показал снимок надгробной плиты Елизаветы II

Фотография места захоронения королевы Великобритании Елизаветы II появилась на сайте Букингемского дворца. Монарх покоится в часовне Георга VI в Виндзоре.
Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Похороны королевы состоялись 19 сентября. Ее имя появилось на надгробной плите в часовне монарха Георга VI. Изначально там было только две строчки.
«Георг VI (1895-1952), Елизавета (1900-2000), Елизавета II (1926-2022), Филипп (1921-2021)», — указывается на плите.
Надгробная плита изготовлена вручную из бельгийского черного мрамора. Надписи выполнялись из латуни, отмечает канал CNN.
Незадолго до смерти Елизаветы II британцы нашли предсказание о королеве в книге «Нострадамус: Полные пророчества будущего». После трагических событий рукопись стала бестселлером.