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Глава Чукотки Копин: первая группа резервистов отправилась на спецподготовку

Армия
Глава Чукотки Копин: первая группа резервистов отправилась на спецподготовку

Первая группа резервистов отправилась с Чукотки на спецподготовку в рамках частичной мобилизации. Об этом рассказал глава региона Роман Копин.

Президент России Владимир Путин объявил о введении частичной мобилизации с 21 сентября. Призыву подлежат граждане в запасе. С Чукотки на спецподготовку отправили тех, кто уже служил в армии, имеет военную специальность и боевой опыт.

«Первая группа резервистов из Чукотского АО сформирована и направляется к месту прохождения специальной подготовки», — отметил Копин в своем Telegram-канале.

Накануне президент России подписал указ о предоставлении отсрочки некоторым категориям студентов. Призыв не затронет граждан на очной и очно-заочной формах обучения.
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