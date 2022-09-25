Глава Чукотки Копин: первая группа резервистов отправилась на спецподготовку

Первая группа резервистов отправилась с Чукотки на спецподготовку в рамках частичной мобилизации. Об этом рассказал глава региона Роман Копин.
Президент России Владимир Путин объявил о введении частичной мобилизации с 21 сентября. Призыву подлежат граждане в запасе. С Чукотки на спецподготовку отправили тех, кто уже служил в армии, имеет военную специальность и боевой опыт.
«Первая группа резервистов из Чукотского АО сформирована и направляется к месту прохождения специальной подготовки», — отметил Копин в своем Telegram-канале.
Накануне президент России подписал указ о предоставлении отсрочки некоторым категориям студентов. Призыв не затронет граждан на очной и очно-заочной формах обучения.