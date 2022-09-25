Властям Соединенных Штатов не следует способствовать реализации планов президента Украины Владимира Зеленского забрать у России Крым. Такое заявление сделал бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.
По его словам, в первую очередь этого не желают сами жители Крыма. США не имеют никаких свидетельств того, что они хотят стать частью Украины. Более того, планы Зеленского вторгнуться на полуостров и забрать его силой чреваты эскалацией конфликта, а также втягиванием в него других стран. Об этом Бэндоу рассказал в интервью American Conservative.
«Вашингтон хочет независимости Украины, а не потакать желаниям правительства Зеленского. Сам он волен требовать чего угодно. Кто знает, может, в следующий раз он запросит материально-технические ресурсы, необходимые для захвата Москвы и распада Российской Федерации. Но и США не обязаны поддерживать этот план», — добавил бывший помощник.
Ранее сообщалось, что американские власти инициировали заседание Совбеза ООН из-за проведения референдумов в Донбассе. Вместе с США такое требование озвучили Украина и Албания.