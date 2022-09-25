Экс-помощник Рейгана призвал США не помогать Зеленскому с Крымом

По его словам, в первую очередь этого не желают сами жители Крыма. США не имеют никаких свидетельств того, что они хотят стать частью Украины. Более того, планы Зеленского вторгнуться на полуостров и забрать его силой чреваты эскалацией конфликта, а также втягиванием в него других стран. Об этом Бэндоу рассказал в интервью American Conservative.