Пентагон: ракетный пуск КНДР не представляет угрозы США и союзникам

Запуск баллистической ракеты со стороны КНДР не несет серьезной угрозы для Соединенных Штатов или союзников в регионе. Об этом заявили в Пентагоне.
При этом ведомство отметило дестабилизирующий эффект ракетного пуска Северной Кореи. Его Пентагон также назвал «противоправной программой по разработке оружия массового поражения».
«Согласно нашим оценкам, этот (пуск) не представляет непосредственной угрозы для военнослужащих, территории США и наших союзников», — говорится в сообщении.
КНДР ранее осуществила запуск неустановленной баллистической ракеты в сторону Японского моря. Снаряд упал вне экономической зоны страны.