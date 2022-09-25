Экс-депутат Худяков надеется, что Пугачева пишет «мерзости» в Сети по ошибке

Алла Пугачева ранее выступила с поддержкой своего мужа Максима Галкина (физлицо, признанное иностранным агентом в РФ). В связи с этим Примадонну раскритиковал бывший депутат Государственный думы Роман Худяков.
Он назвал Пугачеву и ее супруга «предателями, которые работают на врага». При этом депутат все же выразил надежду, что все «мерзости» в Сети Примадонна написала не специально, а по ошибке. По его словам, певица может просто не понимать, что происходит вокруг.
«Господин Максим Галкин✱ и его "хорошая жена", как назвал Аллу Борисовну Гарик Сукачев, — это не такая важная тема, как может показаться. Абсолютно неискренний, косящий валюту в странах Запада на русофобской теме предатель страны Галкин и его хорошая жена Алла Пугачева — те самые медийные предатели, которые работают на врага», — заявил Худяков.
Ранее на получение Пугачевой денег за свои провокации намекнул политолог Александр Сосновский. По его словам, певица «играет спектакль» и всем очень хочется узнать, кто заказчик.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами