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Оползень едва не обрушился на автомобилистов в Колумбии

Происшествия
Оползень едва не обрушился на автомобилистов в Колумбии

Гигантский оползень сошел в Колумбии и едва не утащил в «пучину» автомобили и многих людей. Кадрами с места схода земляной лавины делятся очевидцы произошедшего в соцсетях, передает РЕН ТВ.

Оползень сошел в считанных метрах от людей и автомобилей, которым не повезло оказаться на трассе в этот момент. На кадрах можно заметить, что волна, судя по всему, никого не успела «забрать с собой».

Информации о пострадавших и возможных жертвах не приводилось. Ликвидацией последствий разгула стихии заняты экстренные службы латиноамериканской страны.
природные бедствия колумбия оползень
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