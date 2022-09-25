Оползень едва не обрушился на автомобилистов в Колумбии

Гигантский оползень сошел в Колумбии и едва не утащил в «пучину» автомобили и многих людей. Кадрами с места схода земляной лавины делятся очевидцы произошедшего в соцсетях, передает РЕН ТВ.
Оползень сошел в считанных метрах от людей и автомобилей, которым не повезло оказаться на трассе в этот момент. На кадрах можно заметить, что волна, судя по всему, никого не успела «забрать с собой».
Информации о пострадавших и возможных жертвах не приводилось. Ликвидацией последствий разгула стихии заняты экстренные службы латиноамериканской страны.