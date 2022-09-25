Наблюдатель из Италии назвал возможным введение санкций из-за присутствия на референдуме

Присутствие на референдумах в качестве наблюдателя может навлечь на человека санкции со стороны западных стран. Такое мнение высказал международный юрист, эксперт в области геополитики из Италии Марко Пата.
Он является одним из наблюдателей в Запорожской области. По словам Марко, хоть законодательство Италии и не предусматривает введение санкций за это, он все же не исключает такую возможность.
Как отметил Пата, существуют также некоторые переживания, что за участие в голосовании граждане могут столкнуться с насилием в свой адрес. Он и другие наблюдатели надеются, что все пройдет безопасно.
«Я адвокат, поэтому скажу вам, что нет в Италии закона, который бы мог на нас (наблюдателей) наложить санкции. Хотя все может быть. Выездные голосования необычны для нас, но понимаем, что они необходимы для безопасности», — заявил юрист.
Ранее сообщалось, что наблюдатель из Германии столкнулся с давлением из-за нахождения на выборах в Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца обратить на это внимание.