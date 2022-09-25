Пушков рассказал, как США сделали из Европы своего вассала

Европу в ближайшее время ждет сильное падение в экономической сфере. Однако такой исход сыграет на руку Соединенным Штатам, уверен сенатор Алексей Пушков.
На данный момент в Европе уже наблюдаются заоблачные цены на энергоносители. Из-за этого ряд фирм в сфере энергетики, металлургии и химической промышленности сбегают в США. Кроме того, в Европе сокращает присутствие и американский бизнес. Зимой отток только усилится. Также будет существенно заметен отъезд из региона высококвалифицированных специалистов.
В этой сложной ситуации США отказываются спасать Европу с помощью наращивания экспорта сланцевой нефти. Во-первых, ресурс пригодится Вашингтону зимой, а во-вторых, экономика США только выиграет от падения Европы.
«Падение Европы, ее экономики – на руку Соединенным Штатам. Блокируя любой диалог Европы с Россией, в том числе через т.н. младоевропейцев, США сознательно ослабляют Европу, все глубже загоняя ее в положение американского вассала», – обратил внимание Пушков.
США продолжат выкачивать европейские ресурсы из своих так называемых партнеров. Это позволит им пережить нынешний кризис миропорядка.