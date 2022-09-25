Пушков рассказал, как США сделали из Европы своего вассала

На данный момент в Европе уже наблюдаются заоблачные цены на энергоносители. Из-за этого ряд фирм в сфере энергетики, металлургии и химической промышленности сбегают в США. Кроме того, в Европе сокращает присутствие и американский бизнес. Зимой отток только усилится. Также будет существенно заметен отъезд из региона высококвалифицированных специалистов.