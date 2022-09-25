Терапевт Каландия перечислила необходимые лекарства в домашней аптечке

При аллергии, кожном зуде или слезотечении помогают антигистаминные средства. Терапевт Каландия рекомендует выбирать препараты, которые не вызывают сонливость. Для обработки ран необходимо иметь в аптечке перекись водорода, мазь или хлоргексидин. Последним в списке врач называет антациды, которые помогают при изжоге или отрыжке.