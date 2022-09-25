Терапевт Каландия перечислила необходимые лекарства в домашней аптечке

Многие россияне имеют дома домашнюю аптечку. Какие препараты всегда должны в ней находиться, рассказала терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия «Прайму».
В первую очередь домашня аптечка должна содержать жаропонижающие и анальгетики. Эффективно снизить температуру и уменьшить боль могут парацетамол или ибупрофен.
«При диарее обычно используют сорбенты — препараты, которые связывают и выводят из желудочно-кишечного тракта токсические вещества различной природы, пищевые аллергены», — добавила врач.
При аллергии, кожном зуде или слезотечении помогают антигистаминные средства. Терапевт Каландия рекомендует выбирать препараты, которые не вызывают сонливость. Для обработки ран необходимо иметь в аптечке перекись водорода, мазь или хлоргексидин. Последним в списке врач называет антациды, которые помогают при изжоге или отрыжке.
Если человек собирается отправиться в путешествие с ребенком, о составе аптечки тоже нужно позаботиться заранее. Кроме жаропонижающих необходимо иметь лейкопластыри и капли для носа и ушей.