Егор Крид объяснил свое нежелание давать интервью и появляться на ковровых дорожках

Рэпер Егор Крид практически не дает интервью и не появляется на светских мероприятиях. Почему он игнорирует беседы со СМИ, исполнитель рассказал YouTube-каналу Popcake.
Крид переживает, что все его фразы могут вырвать из контекста или переврать. Но в 2019 году он сделал исключение и откровенно пообщался с Юрием Дудем (признан иноагентом в России). Это видео посмотрели около 25 млн человек. Сейчас звезда «Холостяка» отказывается от любых приглашений.
«Я не даю интервью, и к Насте Ивлеевой не поехал... Я не люблю красные дорожки, не появляюсь на них. Не хожу на мероприятия, на дни рождения блогеров, артистов, за исключением самых близких. Поэтому не устал от светской жизни — ее у меня нет», — добавил Крид.
Рэпер предпочитает общаться с поклонниками в соцсетях и сразу же получать обратную связь. Крид признался, что не любит гастролировать. И тщательно выбирает города, где собирается выступать.
Сейчас Егор Крид занял место наставника в детском «Голocе». В своих соцсетях рэпер опубликоал фотографию со съемок проекта.