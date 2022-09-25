Егор Крид объяснил свое нежелание давать интервью и появляться на ковровых дорожках

Крид переживает, что все его фразы могут вырвать из контекста или переврать. Но в 2019 году он сделал исключение и откровенно пообщался с Юрием Дудем (признан иноагентом в России). Это видео посмотрели около 25 млн человек. Сейчас звезда «Холостяка» отказывается от любых приглашений.