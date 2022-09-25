Лене Летучей удалось установить теплые отношения со своим пасынком

Младший сын Юрия, Никита, любит засыпать под сказки, поделилась Елена. Рассказывать их обязательно должна она сама, иначе мальчик отказывается ложиться в кровать. В семье знаменитости есть еще одна традиция — каждый приезд домой со съемок не обходится без сладости для Никиты, передает издание «ОК».