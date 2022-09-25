Лене Летучей удалось установить теплые отношения со своим пасынком

Елена Летучая живет в браке с Юрием Анашенковым уже порядка шести лет. От супруга у телеведущей двое детей, которые однако восприняли мачеху очень тепло.
Младший сын Юрия, Никита, любит засыпать под сказки, поделилась Елена. Рассказывать их обязательно должна она сама, иначе мальчик отказывается ложиться в кровать. В семье знаменитости есть еще одна традиция — каждый приезд домой со съемок не обходится без сладости для Никиты, передает издание «ОК».
«Мне звонит муж: "Ты где?", — а было где-то около полуночи. Я отвечаю: "Еду со съемок, только вырвалась». Он говорит: "Никита лежит и тебя ждет, чтобы ты ему почитала", — и я просто сломя голову несусь», — рассказала Летучая.
В скором времени телеведущая отпразднует свое 44-летие. В разговоре с подписчиками знаменитость поделилась, как ей удается сохранять себя в форме.