Автопробег в поддержку спецоперации провели на полигоне Капустин Яр

Патриотический автопробег в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, состоялся на полигоне ракетных войск Капустин Яр. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Мероприятие прошло на территории закрытого административно-территориального образования Знаменск, находящегося в составе Астраханской области. Участниками автопробега стали члены местных общественных организаций, ветераны полигона, волонтеры и родственники военнослужащих.
В общей сложности во время мероприятия было задействовано свыше 30 автомобилей. Все они были разукрашены в цветах российского флага, а также имели наклейки с буквами V и Z. Маршрут движения машин охватил центральные улицы города, а завершилась акция на площади Королева.
Вместе с этим масштабный автопробег в поддержку референдума состоялся в столице Луганской Народной Республики. Десятки автомобилей местных жителей проехались по городу с флагами России и ЛНР.