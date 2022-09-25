Британцы начали скупать книги Нострадамуса из-за пророчества о Елизавете II

Продажи книги с предсказаниями Нострадамуса резко выросли в Великобритании. Причиной стало найденное на страницах пророчество о смерти королевы Елизаветы II, пишет The Sunday Times.
Книгу под названием «Нострадамус: Полные пророчества будущего» издал писатель Марио Ридинг в 2006 году. За семь дней до 17 сентября ее приобрели восемь тысяч британцев. Издание отмечает, что за неделю до смерти Елизаветы II было реализовано всего пять копий книги.
«Королева Елизавета II умрет примерно в 2022 году в возрасте около 96 лет», — указывается в предсказании Нострадамуса.
Согласно еще одному пророчеству, нынешний король Карл III откажется от престола в пользу сына. Сейчас книга возглавляет список бестселлеров. Цитаты из нее расходятся по мировым социальным сетям.
Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года. Во время прощания с монархом принц Гарри разругался с отцом Чарльзом и братом Уильямом.