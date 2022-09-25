Британцы начали скупать книги Нострадамуса из-за пророчества о Елизавете II

Книгу под названием «Нострадамус: Полные пророчества будущего» издал писатель Марио Ридинг в 2006 году. За семь дней до 17 сентября ее приобрели восемь тысяч британцев. Издание отмечает, что за неделю до смерти Елизаветы II было реализовано всего пять копий книги.