Ангелина Вовк довела себя до обмороков работой манекенщицей

Ангелина Вовк не так давно отпраздновала юбилей — 80 лет. Всю жизнь знаменитость посвятила телевидению, а начала свою карьеру она еще в студенчестве.
Тогда Вовк работала манекенщицей. По признаниям артистки, этому делу она посвящала огромное количество времени. Преданность занятию даже довела Ангелину до проблем со здоровьем — она начала терять сознание прямо на работе. Об этом передает портал StarHit.
«Я стала падать в обмороки. Меня вытащат на улицу, я отдышусь… Была очень худенькой. Как говорил отец Филиппа Киркорова спустя много лет — мы учились с ним в одном институте: "Лина, ты была такая худая, я думал, ты смертельно больна"», — вспомнила артистка.
Несмотря на возраст, Ангелине Вовк удалось сохранить прежнюю красоту и обаятельность. Это регулярно отмечают поклонники знаменитости.