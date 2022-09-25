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Дацик нокаутировал Емельяненко на 12-й секунде боксерского поединка

Спорт
Дацик нокаутировал Емельяненко на 12-й секунде боксерского поединка

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко проиграл соотечественнику Вячеславу «Рыжему Тарзану» Дацику в поединке, прошедшем по правилам бокса. Схватка продлилась 12 секунд и завершилась глухим нокаутом.

Бой был главным на вечере московского турнира лиги Hardcore Boxing. До матча бойцы неоднократно конфликтовали и хотели выяснить отношения на ринге. Ранее глава промоушена Анатолий Сульянов говорил, что победитель боя Дацик-Емельяненко подерется по правилам бокса против российского ММА-бойца Магомеда Исмаилова.

Тем временем Всемирная федерация керлинга (WCF) продлила отстранение российских спортсменов. Теперь рестрикция действует минимум до конца декабря 2022 года.
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