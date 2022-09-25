Силовики обезвредили егерей-наводчиков СБУ на Херсонщине

В Херсонской области нейтрализовали группу украинских наводчиков — егерей Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе. По заданию СБУ комбатанты добывали и передавали спецслужбам Киева сведения о передвижении военнослужащих ВС РФ, заявил источник РИА Новости в рядах российских силовых структур.
Помимо прочего, украинские наводчики также оборудовали оружейные схроны и перевозили диверсантов через реку Днепр. Одним из арестованных был замдиректора Черноморского биосферного заповедника Виктор Таранов: он заявил, что начал выполнять задания своего зятя-спецслужбиста Леонида Головко.
«Собрал группу на базе двух егерей, это Лыков Александр и Лобачук Сергей, чтобы они занимались сбором сведений о перемещении войск на территории. Они занимались сбором таких сведений и передавали их мне. Я эти сведения передавал Головко Леониду, который есть работник СБУ», — сказал Таранов
Тем временем в ходе спецоперации на Украине российские солдаты ликвидировали иностранного наемника Евгения Браха. «Солдат удачи» ранее служил во французском «Иностранном легионе».