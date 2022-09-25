Силовики обезвредили егерей-наводчиков СБУ на Херсонщине

Помимо прочего, украинские наводчики также оборудовали оружейные схроны и перевозили диверсантов через реку Днепр. Одним из арестованных был замдиректора Черноморского биосферного заповедника Виктор Таранов: он заявил, что начал выполнять задания своего зятя-спецслужбиста Леонида Головко.