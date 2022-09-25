Эпидемиолог Альтштейн: заболеваемость COVID-19 в России находится на верхнем плато

Заболеваемость COVID-19 в России достигла верхнего плато. При этом показатели летальность остаются невысокими, заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Штамм «Омикрон» уже прошелся по всему миру. В России последняя волна заболеваемости началась в июне, поэтому в скором времени показатели начнут активно снижаться, отметил он. Об этом передает ТАСС.
«Сейчас находимся (по заболеваемости) на верхнем плато. Примерно к началу сентября (она) поднялась до верхних цифр… Примерно 50 тыс. человек заболевают у нас и примерно 100 человек умирают. Эта летальность очень невысокая», — сообщил Альтштейн.
Похожую точку зрения высказал и инфекционист Николай Малышев. По его словам, пандемия коронавируса близится к концу.