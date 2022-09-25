Первый снег выпал в ЯНАО в ночь на 25 сентября

Неожиданно для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа в Приуральском районе выпал снег. В интернете появилось соответствующее видео, передало издание «Ямал-Медиа».
Как стало известно, несвойственное для сентября погодное явление заметили на трассе Аксарка — Салехард. 25 сентября в Аксарке температура поднялась лишь до 2 градусов Цельсия. При этом в ночь на воскресенье синоптики прогнозируют похолодание до минус одного, а на понедельник — до минус трех.
«Как думаете, когда снег окончательно уляжется?» — поинтересовались администраторы Telegram-канала «Новости Приуралья».
Желающих поделиться предположениями пока не нашлось. Однако один из комментаторов заметил, что снег можно наблюдать даже в населенных пунктах — во дворах.
Напомним, ЯНАО стал не первым регионом России, где уже успел выпасть снег. В ночь на 17 сентября дороги запорошило в Забайкальском крае.