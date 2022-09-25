Первый снег выпал в ЯНАО в ночь на 25 сентября

Как стало известно, несвойственное для сентября погодное явление заметили на трассе Аксарка — Салехард. 25 сентября в Аксарке температура поднялась лишь до 2 градусов Цельсия. При этом в ночь на воскресенье синоптики прогнозируют похолодание до минус одного, а на понедельник — до минус трех.