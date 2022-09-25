Игорь Николаев увез свою семью за границу

Известный российский музыкант и композитор Игорь Николаев увез свою супругу Юлию Проскурякову вместе с детьми из России. Об этом говорится в материале портала «Экспресс газета».
Известно, что в августе Проскурякова отпраздновала свое 40-летие. Однако только сейчас артистка решила рассказать, какой подарок ей сделал Николаев на день рождения. По словам Юлии, она давно хотела слетать в Венецию, и Игорь осуществил ее мечту.
«Как будто из другой жизни. И все-таки... это был подарок от моего супруга и моих родителей на мое 40-летие! Спасибо вам, любимые, родные мои люди! Вы исполнили мою мечту! Венеция прекрасна!» — поделилась Проскурякова.
Вместе с этим несколько дней назад из России уехал известный рэпер Тимати. Недавно поклонникам музыканта удалось выяснить, где сейчас находится артист.