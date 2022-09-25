Игорь Николаев увез свою семью за границу

Известно, что в августе Проскурякова отпраздновала свое 40-летие. Однако только сейчас артистка решила рассказать, какой подарок ей сделал Николаев на день рождения. По словам Юлии, она давно хотела слетать в Венецию, и Игорь осуществил ее мечту.