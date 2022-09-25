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Галкин похвастался «невероятным приемом» на концерте в Праге

Шоу-бизнес
Галкин похвастался «невероятным приемом» на концерте в Праге

Юморист Максим Галкин* (физлицо, выполняющее функции иноагента в России) выступил в Праге 24 сентября. Позже шоумен выложил в социальных сетях отрывок концерта, поблагодарив поклонников за радушный прием.

На снимках видно, как многочисленные зрители поднимаются на сцену и дарят звезде цветы. Весь процесс сопровождается бурными аплодисментами тех, кто остался сидеть на своих местах.

«Спасибо, дорогие зрители в Праге за невероятный прием!» — написал артист.

Напомним, 16 сентября Минюст России внес Галкина в реестр иностранных агентов. Концертный промоутер Сергей Лавров заявил, что это не повод для печали отечественных зрителей. По его мнению, юмор шоумена давно стал «плоским и неинтересным».
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